Собянин назвал «гениальной» идею перенести столицу России за Урал

2017-08-19 21:19 | www.oxu.az | 2

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал предложение перенести столицу за Урал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, градоначальник назвал идею «гениальной», учитывая финансы, которые необходимо будет потратить на переселение чиновников, проживающих в европейской части страны.

«Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — написал мэр столицы.

Предложение перенести столицу за Урал содержалось в проекте доктрины «Доктрине размосквичивания», которую направил президенту России Владимиру Путину председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Юрий Крупнов.

По словам Крупнова, Россия «гиперцентрализирована»: Московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения», а национальное развитие акцентировано лишь на 15–25 российских мегаполисах, в которых проживает свыше 50 процентов россиян. Для более эффективного развития страны он советует отойти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию всей страны, особенно Дальнего Востока и Сибири.

Некоторые депутаты Госдумы и члены Совета Федерации выступили против этой инициативы. Первый зампредседателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук назвал ее искусственной.

В то же время зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов счел идею интересной и способствующей обеспечению целостности страны. Однако с практической точки зрения проект трудно реализуем, поскольку потребует больших затрат.

Э.А.

