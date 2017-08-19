Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Республиканского центра искусственного осеменения (ФОТО)

2017-08-19 18:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках поездки в Гейгельский район принял участие в открытии Республиканского центра искусственного осеменения.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра.

Старт проектированию и строительству Республиканского центра искусственного осеменения в Гейгельском районе был дан после подписанного главой государства в 2014 году Распоряжения. Центр играет исключительную роль с точки зрения увеличения производства животноводческой продукции в стране в рамках мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджане, ускорения принимаемых мер по улучшению племенного состава крупного рогатого скота, искусственному осеменению. Общая площадь Республиканского центра искусственного осеменения составляет 3,26 гектара. На территории построены объекты энергоснабжения, водные бассейны и насосная, канализационная сеть, система пожаротyшения, гараж для хранения сельскохозяйственной техники, силосный склад и другие подсобные постройки. За минувший период параллельно с Республиканским центром искусственного осеменения в стране были созданы 12 региональных пунктов искусственного осеменения.

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал Президента Ильхама Алиева о Республиканском центре искусственного осеменения. Он сообщил, что в комплекс центра входят трехэтажное административно-лабораторное здание, хлев, кормовой склад и участок подготовки кормов, ветеринарная клиника, карантинный пункт.

Посредством сельскохозяйственной информационной системы глава государства был проинформирован об интерактивной статистике. Было сообщено, что до настоящего времени зарегистрированы 115 тысяч 488 фермеров. До сегодняшнего дня произведено искусственное осеменение 41 тысячи 42 голов скота. Путем искусственного осеменения родились 19 тысяч 385 телят. До сих пор предоставлены субсидии на сумму 3 миллиона 179 тысяч 400 манатов.

На первом этаже здания создан демонстрационный зал.

В демонстрационном зале Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о сотрудничестве с партнерами, организации маркетинга производимого генетического материала, работе, проводимой в центре. В настоящее время в центре содержатся 36 голов животных-производителей. Пять из них - породы крупного рогатого скота, один – буйвол. В соответствии с принципом работы центра участок производства генетических материалов и административная часть изолированы друг от друга. Демонстрационный зал устроен так, что из окна можно наблюдать за процессами в лаборатории и на производственном участке. В демонстрационном зале есть каталог информации о содержащихся в центре животных-производителях.

Общая площадь трехэтажного административно-лабораторного здания составляет 2320 квадратных метров. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием производства ведущей в этой сфере французской компании. Для работы с этим оборудованием для коллектива лаборатории проведены тренинги. Температура и определение количества азота в воздухе здесь регулируются автоматически. В одной из частей лабораторного отделения расположен центр продажи генетического материала. В комплексе установлены азотный чан и сеть снабжения азотом. В региональные пункты искусственного осеменения азот перевозится специальными автомобилями. На втором этаже здания расположены учебный центр и общежитие для участников тренингов, кухня, прачечная и зал для собраний на 60 мест. В здании установлены централизованная компьютерная система и система видеонаблюдения, которая позволяет в любое время наблюдать за работой, проводимой в Республиканском центре искусственного осеменения, из Баку и других регионов.

Глава государства также посмотрел мобильные лаборатории и автотранспортные средства, используемые для распределения генетических материалов. Здесь также есть автомобили специального назначения для транспортировки жидкого азота.

Президент Ильхам Алиев побывал и на производственном участке предприятия. Здание хлева, в том числе его вентиляционная и осветительная системы созданы в соответствии с самыми современными стандартами. Процессы регулирования температуры и влажности в хлеву, кормления животных, уборки навоза полностью автоматизированы. В соответствии с требованиями биобезопасности внутрь хлева не допускаются трактора и другие механизмы для кормления и уборки. Для передвижения животных, содержащихся в комплексе, установлено автоматизированное устройство диаметром 14 метров. Здесь также построена ветеринарная клиника.

На кормовом складе и участке подготовки кормов комплекса сооружена распределительная установка производства Германии. Установка, оснащенная специальной программой, обладает способностью насыпания корма в необходимом количестве в соответствии с рационом каждого животного. Подготавливаемые здесь различные виды кормов подаются в мешалку, а оттуда - в установку для распределения кормов.

В центре построен карантинный пункт общей площадью 340,8 квадратных метра для содержания новоприобретенных животных на соответствующем нормам расстоянии от хлева с животными, предназначенными для осеменения.

Отметим, что Республиканский центр искусственного осеменения, сданный в эксплуатацию в Гейгеле, полностью удовлетворит потребность в племенном материале для размножения скота в стране и создаст условия для применения генетических возможностей пород, выращенных с использованием местных пород скота.

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