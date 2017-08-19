Президент Ильхам Алиев прибыл в Самухский район (ФОТО)

2017-08-19 18:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу прибыл в Самухский район.

Глава государства посетил возведенный в центре города Самух памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава исполнительной власти Самухского района Алы Годжаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной на территории вокруг памятника великому лидеру Гейдару Алиеву, а также в районе, реализуемых и намеченных проектах.