Эрдоган: Кто ты такой, чтобы указывать президенту Турции?
2017-08-19 21:32 | www.oxu.az | 4Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками в Денизли, где в резкой форме потребовал от главы МИД Германии Зигмара Габриэля «знать свое место». Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, слова Эрдогана стали продолжением не стихающей полемики между руководствами Турции и Германии. «Мы передали им лист с именами 4 тысяч террористов. Никакого ответа не последовало и вместе с этим, они считают себя в праве требовать освобождения одного, двух или трех человек. Не взыщите, у нас такое же право и закон, как и у вас. А, этот министр иностранных дел! Боже, потеха для людей! Не знает своего места! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Ты можешь общаться с МИД Турции. Знай свое место, кто ты такой, чтобы давать нам указания? Что из себя представляет твое политическое прошлое? Сколько тебе лет? Я всю жизнь посвятил своей политической борьбе!», - ответил на слова критики главы МИД Германии Эрдоган. Напомним, что Зигмар Габриэль заявил, что «призывы Эрдогана не голосовать за "враждебно настроенные по отношению к Турции" партии являются "единственным в своем роде акте вмешательства в суверенитет" ФРГ». Э.А.