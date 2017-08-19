Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада в Самухе, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева

2017-08-19 18:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялось открытие яслей-детского сада на 100 мест, построенного в Самухе по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

В открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанское государство уделяет большое внимание усилению социальной защиты детей, тому, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Наглядным подтверждением этого является строительство современных яслей-детских садов. Государство осуществляет программы, направленные на строительство и реконструкцию детских воспитательных учреждений на уровне самых современных требований. Свой вклад в эту работу вносит и Фонд Гейдара Алиева. Реализуемая Фондом программа «Развитие дошкольных воспитательных учреждений» еще раз подтверждает, что воспитание и обучение детей является одним из основных направлений его деятельности.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия здания яслей-детского сада.

Было сообщено, что площадь двухэтажного здания составляет 1135 квадратных метров. В детском саду, где будут функционировать различные возрастные группы, созданы все условия для обучения и воспитания детей. Все комнаты для занятий оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями. Спальни обставлены в соответствии со вкусом детей. Необходимые условия созданы также в спортивном зале и столовой. Во дворе яслей-детского сада созданы площадки для отдыха малышей и установлены аттракционы.