Мусульмане в Барселоне провели акцию протеста против терроризма

2017-08-19 21:51 | www.apa.az | 4

В Барселоне мусульмане вышли на акцию протеста против терроризма после произошедшей 17 августа атаки. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает La Vanguardia.

В акции приняли участие несколько десятков человек.

Протестующие прошли по улице Рамбла с плакатами, на которых было написано: «Мы мусульмане, а не террористы».

Вечером 17 августа фургон въехал в толпу людей в центре Барселоны, в ночь на 18 августа полиция провела рейды в Камбрильсе. Всего 14 человек погибли, более 130 пострадали.