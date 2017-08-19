Президент Азербайджана ввел в строй магистральный оросительный канал

2017-08-19 21:53 | www.apa.az | 3

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию 8,55-километровой части магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой, включая также сооружения по первому этапу второй очереди.

Как передает АПА, председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

Было сообщено, что с 2015 года началось строительство второй очереди канала протяженностью более 27 километров, включенного в комплексный проект «Строительство водохранилища на реке Шамкир» и являющегося продолжением сооруженного в 80-х годах прошлого века Шамкирского машинного канала. Благодаря реализации этого проекта можно будет обеспечить оросительной водой более 26 тысяч гектаров земельных участков в Геранбойском районе, источник оросительной воды которых остался в зоне оккупации. В прошлом году было завершено строительство более 8-километровой части канала и оросительная вода доведена на участки площадью 8 тысяч гектаров в Геранбойском, а также Самухском районах. После завершения строительства стыковочной установки канала и его оставшейся 19-километровой части в Геранбойском районе оросительной водой будут обеспечены еще 18 тысяч 584 тысячи гектаров земельных участков, что позволит добиться развития производства сельскохозяйственной продукции на этих площадях. В настоящее время продолжаются отделочные работы на строительстве 4,5-километровой части канала. Одновременно ведется строительство трубопровода и бассейна для обеспечения оросительной водой из Шамкирского машинного канала 4700 гектаров земельных участков, принадлежащих агропарку, созданному недавно в Геранбойском и Самухском районах.

Было отмечено, что ввиду незавершенности строительных работ по проекту первой очереди Шамкирского машинного канала, сооружение которого велось в 1980-х годах, в также под воздействием природных факторов его бетонное покрытие подверглось разрушению и в некоторых местах просело. С целью подачи в канал дополнительной воды из Шамкирского водохранилища на реке Кура и рационального использования данных вод эта часть канала нуждается в ремонте и восстановлении. В целом, полное завершение проекта позволит обеспечить оросительной водой площадь в 94 тысячи гектаров, включая 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель в Шамкирском, Самухском, Гейгельском, Геранбойском районах.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую ввод канала в эксплуатацию.