ИГ взяло ответственность за вооруженное нападение в Сургуте

2017-08-19 19:03 | www.trend.az | 3

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Рейтер ссылается на подконтрольное ИГ агентство "Амак".

В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске ранил ножом семь человек, четверо их них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция, когда он оказал сопротивление при задержании. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения. Правоохранители проверяют информацию о том, что у него было психическое заболевание.

Мэр города Вадим Шувалов обратился к жителям Сургута с призывом соблюдать спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Он заверил, что полиция держит ситуацию под контролем.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.