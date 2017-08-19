Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию части магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой (ФОТО)

2017-08-19 19:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию 8,55-километровой части магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой, включая также сооружения по первому этапу второй очереди.

В настоящее время водные ресурсы играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире. В нашей стране для решения проблем в этой области и достижения поставленных стратегических целей осуществляются важные меры, опирающиеся на научный анализ. Завершено строительство водохранилищ Тахтакерпю и Шамкирчай, являющихся одними из крупнейших проектов по своему стратегическому значению и капиталовложениям.

Реализация этих проектов создала условия для орошения тысяч гектаров земельных участков в нашей стране. Со сдачей в эксплуатацию водохранилища Шамкирчай и магистральных водосборных каналов протяженностью 60,5 километра улучшено водоснабжение 54 тысяч гектаров посевных площадей в Шамкирском, Самухском, Гейгельском и Геранбойском районах, переданы в пользование 17 тысяч гектаров новых орошаемых земель, а также обеспечены водой 543 гектара новых орошаемых участков Шамкирского агропарка. В настоящее время из этого водохранилища, в котором собирается 690 миллионов кубометров воды, подается питьевая вода в город Шамкир, а в город Гянджа и поселок Набиагалы Самухского района проводятся линии питьевой воды.

Председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

Было сообщено, что с 2015 года началось строительство второй очереди канала протяженностью более 27 километров, включенного в комплексный проект «Строительство водохранилища на реке Шамкир» и являющегося продолжением сооруженного в 80-х годах прошлого века Шамкирского машинного канала. Благодаря реализации этого проекта можно будет обеспечить оросительной водой более 26 тысяч гектаров земельных участков в Геранбойском районе, источник оросительной воды которых остался в зоне оккупации. В прошлом году было завершено строительство более 8-километровой части канала и оросительная вода доведена на участки площадью 8 тысяч гектаров в Геранбойском, а также Самухском районах. После завершения строительства стыковочной установки канала и его оставшейся 19-километровой части в Геранбойском районе оросительной водой будут обеспечены еще 18 тысяч 584 тысячи гектаров земельных участков, что позволит добиться развития производства сельскохозяйственной продукции на этих площадях. В настоящее время продолжаются отделочные работы на строительстве 4,5-километровой части канала. Одновременно ведется строительство трубопровода и бассейна для обеспечения оросительной водой из Шамкирского машинного канала 4700 гектаров земельных участков, принадлежащих агропарку, созданному недавно в Геранбойском и Самухском районах.

Было отмечено, что ввиду незавершенности строительных работ по проекту первой очереди Шамкирского машинного канала, сооружение которого велось в 1980-х годах, в также под воздействием природных факторов его бетонное покрытие подверглось разрушению и в некоторых местах просело. С целью подачи в канал дополнительной воды из Шамкирского водохранилища на реке Кура и рационального использования данных вод эта часть канала нуждается в ремонте и восстановлении. В целом, полное завершение проекта позволит обеспечить оросительной водой площадь в 94 тысячи гектаров, включая 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель в Шамкирском, Самухском, Гейгельском, Геранбойском районах.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую ввод канала в эксплуатацию.

В заключение была сделана фотография на память.