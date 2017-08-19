Президент Ильхам Алиев ознакомился с Самухским агроэнергетическим жилым комплексом

2017-08-19 21:58 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с Самухским агроэнергетическим жилым комплексом.

Как передает АПА, председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов проинформировал Президента Ильхама Алиева о комплексе.

Было сообщено, что планируется поэтапное осуществление проекта в течение 10-12 лет. В комплексе в рамках модели партнерства государства и частного сектора государством планируются создание участков по производству энергии за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, обеспечение применения альтернативных и возобновляемых источников энергии во всех сферах местной экономики, участие в развитии местной инфраструктуры, а частным сектором – производство, переработка сельскохозяйственной продукции, строительство логистического центра и жилого комплекса современного типа для работающих здесь сотрудников. Проект состоит из гибридной станции генерирующей мощностью 31 МВт электрической энергии и 48 МВт тепловой энергии, участков по растениеводству и садоводству, теплицы, животноводческих комплексов по выращиванию крупного и мелкого рогатого скота, птицеводческого и рыбоводческого комплексов, центра по выращиванию пчелиных семей, молочного и мясного комбинатов, кормового завода, логистического центра и жилого комплекса.

Было доведено до внимания, что более 120 миллионов киловатт/часов электроэнергии и свыше 100 тысяч гигакалорий тепловой энергии, которые будут вырабатываться на гибридной энергетической станции Самухского агроэнергетического жилого комплекса за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, полностью удовлетворят потребности района в электроэнергии, позволят экономить 60 миллионов кубометров природного газа в год, сократить объем выпускаемого в атмосферу углекислого газа на 90 тысяч тонн. Наряду с этим, деятельность агрокомплекса создаст условия для производства в год десятков тысяч тонн фруктов и овощей, мясо-молочной продукции, создания свыше 2000 постоянных рабочих мест. В настоящее время в Агроэнергетическом жилом комплексе завершены работы по первому этапу, за счет государства сооружены солнечно-биоэнергетическая электростанция 3,8 МВт, тепловая станция 1,1 МВт, подстанция 10/0,4 кВ. С участием резидентов построены трехэтажное административное здание Агроэнергетического жилого комплекса, животноводческий комплекс, растениеводческое, садоводческое, пчеловодческое и тепличное хозяйства, машинно-механический парк. В рамках проекта в Самухском агроэнергетическом жилом комплексе используются изготовленные на заводе «Azguntex» фруктосушилки, холодильные камеры и действующие в мобильном режиме, обеспеченные освещением за счет солнечной энергии туристические палатки, а также системы дорожного освещения на основе солнечной энергии.

Было отмечено, что созданная впервые в нашей республике энергоэффективная виноградно-овощная теплица, обеспеченная солнечными технологиями, и работающие на солнечной энергии фонарные столбы, установленные на улице шехида А.Набиева, с одобрением встречены жителями района. В будущем планируется применение этих технологий в других регионах.

Президент Ильхам Алиев ввел комплекс в действие.