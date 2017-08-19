Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Самух-Физули-Ляк-Алибайрамлы-Гарабаглар-Чобанабдаллы-Самух

2017-08-19 19:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии автомобильной дороги Самух-Физули-Ляк-Алибайрамлы-Гарабаглар-Чобанабдаллы-Самух.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах дороги. Было сообщено, что дорога протяженностью 36 километров имеет четвертую техническую категорию. При строительстве двухполосной дороги были проложены водоотводные трубы различного диаметра и сооружен мост, в 16 местах установлены автобусные остановки.

Было отмечено, что строительство этой дороги, которая соединит 10 населенных пунктов с населением 23 тысячи человек и будет способствовать значительному улучшению грузо- и пассажироперевозок, осуществлено согласно соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанному в 2014 году.

Затем глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

После этого Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

В заключение была сделана фотография на память.