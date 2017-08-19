Президент Ильхам Алиев: Восстанавливая традиционные отрасли сельского мы создадим еще больший потенциал

2017-08-19 20:54 | www.trend.az | 10

БАКУ /Trend/ - В течение последних лет в сфере сельского хозяйства проделаны большие работы. Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу во время выступления на открытии административно-лабораторного корпуса Гейгельского районного управления министерства сельского хозяйства.

"И в животноводстве и в растениеводстве, и в целом в сельском хозяйстве обеспечивается рост. За шесть месяцев этого года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 40 процентов.

Это стало возможным в результате проделанной работы. В настоящее время создается около 40 новых агропарков. Конечно, мы увеличим производство в результате деятельности этих агропарков", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что сегодня в регионах устраняются проблемы с безработицей.

"Традиционные для нас сферы сельского хозяйства восстанавливаются, возрождаются. Хлопководство. В течение последних двух лет мы, можно сказать, почти в 10 раз увеличили хлопководство. Сейчас тысячи, десятки тысяч людей работают и получают заработную плату. Мы также восстанавливаем табаководство и шелководство", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции Азербайджана многосторонний.

"Это наше большое счастьем. Потому, что у нас есть 9 климатических зон. У нас есть фрукты и овощи, табак, хлопок, виноград, спиртные напитки, фундук, миндаль, чай, цитрусовые фрукты, то есть, у нас есть все. Просто мы должны правильно использовать эти природные возможности, мы используем и в последние годы в области сельского хозяйства есть большое развитие. Теперь, восстанавливая традиционные отрасли, мы создадим еще больший потенциал", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.