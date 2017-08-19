Президент Ильхам Алиев ознакомился с Самухским агроэнергетическим жилым комплексом (ФОТО)

2017-08-19 22:04 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с Самухским агроэнергетическим жилым комплексом.

В последние годы в Азербайджане реализуются эффективные проекты, связанные с использованием альтернативных источников энергии. Одним из таких проектов является Самухский агроэнергетический жилой комплекс. Этот комплекс, состоящий из гибридной станции, производящей солнечную, ветряную, геотермальную энергию и биоэнергию за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, участков сбора, переработки, продажи энергообеспеченной сельскохозяйственной продукции, объединяет в себе высокие технологии и современные системы управления. Это также одна из составных частей трехступенчатой Модели энергетического развития, осуществляемой в нашей стране Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Главная цель проекта заключается в обеспечении потребности Самухского района в энергии полностью за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, а также участии в удовлетворении потребностей нашей республики в энергии и сельскохозяйственной продукции, повышении ее экспортного потенциала.

Председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов проинформировал Президента Ильхама Алиева о комплексе.

Было сообщено, что планируется поэтапное осуществление проекта в течение 10-12 лет. В комплексе в рамках модели партнерства государства и частного сектора государством планируются создание участков по производству энергии за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, обеспечение применения альтернативных и возобновляемых источников энергии во всех сферах местной экономики, участие в развитии местной инфраструктуры, а частным сектором – производство, переработка сельскохозяйственной продукции, строительство логистического центра и жилого комплекса современного типа для работающих здесь сотрудников. Проект состоит из гибридной станции генерирующей мощностью 31 МВт электрической энергии и 48 МВт тепловой энергии, участков по растениеводству и садоводству, теплицы, животноводческих комплексов по выращиванию крупного и мелкого рогатого скота, птицеводческого и рыбоводческого комплексов, центра по выращиванию пчелиных семей, молочного и мясного комбинатов, кормового завода, логистического центра и жилого комплекса.

Было доведено до внимания, что более 120 миллионов киловатт/часов электроэнергии и свыше 100 тысяч гигакалорий тепловой энергии, которые будут вырабатываться на гибридной энергетической станции Самухского агроэнергетического жилого комплекса за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, полностью удовлетворят потребности района в электроэнергии, позволят экономить 60 миллионов кубометров природного газа в год, сократить объем выпускаемого в атмосферу углекислого газа на 90 тысяч тонн. Наряду с этим, деятельность агрокомплекса создаст условия для производства в год десятков тысяч тонн фруктов и овощей, мясо-молочной продукции, создания свыше 2000 постоянных рабочих мест. В настоящее время в Агроэнергетическом жилом комплексе завершены работы по первому этапу, за счет государства сооружены солнечно-биоэнергетическая электростанция 3,8 МВт, тепловая станция 1,1 МВт, подстанция 10/0,4 кВ. С участием резидентов построены трехэтажное административное здание Агроэнергетического жилого комплекса, животноводческий комплекс, растениеводческое, садоводческое, пчеловодческое и тепличное хозяйства, машинно-механический парк. В рамках проекта в Самухском агроэнергетическом жилом комплексе используются изготовленные на заводе «Azguntex» фруктосушилки, холодильные камеры и действующие в мобильном режиме, обеспеченные освещением за счет солнечной энергии туристические палатки, а также системы дорожного освещения на основе солнечной энергии.

Было отмечено, что созданная впервые в нашей республике энергоэффективная виноградно-овощная теплица, обеспеченная солнечными технологиями, и работающие на солнечной энергии фонарные столбы, установленные на улице шехида А.Набиева, с одобрением встречены жителями района. В будущем планируется применение этих технологий в других регионах.

Широкое использование альтернативных и возобновляемых источников энергии имеет важное значение в повышении безопасности энергоснабжения потребителей, экономии природного газа, сокращении объема вредных выбросов в атмосферу, ускорении инновационного развития с обеспечением экологического баланса, создании новых рабочих мест.

Самухский агроэнергетический жилой комплекс является первым экспериментальным полигоном, обеспечивающим энергоснабжение в независимом режиме за счет энергии, производимой на гибридных станциях региона с населением свыше 50 тысяч человек, и применение этого опыта в других районах и зарубежных странах создаст широкие возможности для энергообеспечения особенно тех регионов, где отсутствует энергетическая инфраструктура.

Президент Ильхам Алиев ввел комплекс в действие.

В заключение была сделана фотография на память.