В Баку пьяный гражданин Ирака заплатил мужчине за молчание

2017-08-19 22:24 | www.oxu.az | 4

Курьезный случай, связанный с еще одним туристом из арабских стран, зарегистрировали правоохранители в Баку.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Насиминского района, 18 августа в 22-ое отделение полиции с жалобой обратился гражданин Ирака Ахмед Жасмине Мухаммед, 1996 года рождения. Молодой человек заявил, что поселился в отеле Qorqud, расположенном на проспекте Хатаи. По его словам, 17 августа в 00:30 он вышел из бара Grotto на улице Диляры Алиевой, 215, где принял изрядное количество спиртного.

По пути в отель к нему подошел неизвестный мужчина и сказал, что в Азербайджане не положено пьяным разгуливать по улицам, даже в ночное время, поэтому он вынужден будет сообщить о нарушении общественного порядка в полицию, а это неизбежно закончится наказанием. Поскольку иностранец прибыл из страны, где исламские нормы определяют закон, то привычка сделала свое дело. Он поверил незнакомцу и быстро выполнил его требование, так как не горел желанием быть наказанным за совершенный им грех. А требование незнакомца было скромным — 100 долларов США.

Мошенник, довольный заработком, ушел восвояси, а иракец вернулся в отель и рассказал историю, произошедшую с ним, своим знакомым. В отеле, конечно, злополучному туристу объяснили, что незнакомец обманул его. Только после этого гражданин Ирака решился пойти в полицию и пожаловаться.

Э.А.

