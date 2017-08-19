В Германии из-за поджогов перекрыто железнодорожное движение

2017-08-19 23:01 | www.oxu.az | 4

В Германии в связи с поджогами сигнального оборудования и силовых кабелей в районе большого Берлина перекрыто железнодорожное сообщение с Гамбургом и Ганновером. Поезда в этом направлении идут через Магдебург, сообщает Oxu.Az со ссылкой на RG.

Руководство железной дороги извинилось за нарушение расписания и доставленные пассажирам неудобства, передает Российская газета . Полиция проводит расследование инцидента. Эксперты не исключают совершения противоправных действий в политических целях.

Э.А.

