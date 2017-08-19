Эрдоган посоветовал главе МИД Германии "знать свое место"

2017-08-19 23:23 | www.apa.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резкой форме раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля после того, как тот обвинил его в "грубом вмешательстве" в предвыборную кампанию в Германии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет?" — заявил президент в речи, транслировавшийся по турецкому телевидению.

В пятницу издание Hurriyet Daily News сообщило, что Эрдоган призвал проживающих в Германии выходцев из Турции не голосовать на предстоящих выборах за действующего канцлера Германии Ангелу Меркель и за лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал призыв Эрдогана "грубым вмешательством в предвыборную кампанию". Он обратился к гражданам Германии турецкого происхождения с просьбой "принять участие в выборах в бундестаг и выбрать демократическую партию".

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.