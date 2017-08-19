Президент Ильхам Алиев: По дорожной инфраструктуре Азербайджан в настоящее время занимает ведущее место в мировом масштабе

2017-08-19 23:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане очень большое внимание уделяется дорожным проектам. Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу во время выступления на открытии автомобильной дороги Самух-Физули-Ляк-Алибайрамлы-Гарабаглар-Чобанабдаллы-Самух.

"Можно сказать, что сейчас на всех наших магистральных дорогах создан самый современный уровень. Из Баку в Гянджу построена прекрасная четырехполосная дорога. Сейчас от Гянджи до границы с Грузией дорога двухполосная, она тоже хороша. Но мы намерены расширить ее до четырех полос. И в других регионах вкладываются крупные средства в магистральные дороги, в междугородние дороги в южном, северном направлениях, в сельские дороги. Мы делаем это для того, чтобы люди могли с удобством использовать эти возможности", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в этом году в стране прокладываются сотни сельских дорог.

"Условным названием этого общего проекта является "Сорок дорог". Он состоит из сорока проектов, но каждый проект охватывает несколько сел. Например, один проект охватывает 11 сел, а другой проект пять сел. То есть, проект "Сорок дорог" в течение этого года охватывает сотни сел. В следующем году мы охватим еще больше сел. Таким образом, в нашей стране не должно остаться ни одной неотремонтироанной сельской дороги. Проекты магистральных дорог, можно сказать, завершаются, большая часть междугородных дорог нашла свое решение. Сейчас прокладываются проселочные дороги. По дорожной инфраструктуре Азербайджан в настоящее время занимает ведущее место в мировом масштабе", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.