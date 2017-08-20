Президент: "По дорожной инфраструктуре Азербайджан занимает передовое место в мировом масштабе"

2017-08-20 00:24 | www.apa.az | 3

В Азербайджане не должно оставаться ни одной неотремонтированной дороги. Как сообщает АПА, об этом во время церемонии открытия автомобильной дороги Самух-Физули-Ляк-Алибайрамлы-Гарабаглар-Чобанабдаллы-Самух на встрече с представителями общественности сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, в этом году в сотни деревень прокладываются дороги: «Условное название этого общего проекта – «Сорок дорог». Он включает 40 проектов, каждый из которых охватывает несколько дорог. Например, один проект охватывает 11 деревень, другой – пять. То есть, проект «Сорок дорог» за год охватывает сотни деревень. В следующем году проект охватит еще больше деревень. Таким образом, в Азербайджане не должно оставаться ни одной неотремонтированной дороги. Проекты магистральных дорог практически близятся к завершению, реализована значительная часть проектов междугородних дорог. Сейчас прокладываются дороги между селами. По дорожной инфраструктуре, Азербайджан сейчас занимает передовое место в мировом масштабе».