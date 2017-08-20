Во Франции эвакуировали вокзал из-за вооруженного человека

2017-08-20 00:34 | www.trend.az | 4

Вокзал южного французского города Ним вечером в субботу был срочно эвакуирован из-за присутствия одного или нескольких вооруженных человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету Midi Libre.

"Около 21.15 местного времени полиция заставила людей бегом покинуть здание вокзала. Вокзал остается оцеплен правоохранительными органами", - сообщает издание.

Эвакуация началась после того, как в полицию поступила информация о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены. Жителям рекомендуется избегать района, где находится железнодорожная станция.

​В то же время испанское агентство EFE сообщает, что на вокзале слышна стрельба. Один человек, предположительно, вооруженный, задержан полицейскими, еще два находятся на свободе.

В субботу Ниме стартовал первый этап велогонки "Вуэльта".