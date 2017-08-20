Террористы планировали атаковать храм в Барселоне

2017-08-20 00:43 | www.apa.az | 2

Совершившие теракты в Каталонии террористы изначально планировали совершить свой главный теракт на территории известной достопримечательности Барселоны — храма Святого Семейства. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание El Espanol.

По данным газеты, террористы планировали совершить три одновременные атаки, используя фургоны со взрывчаткой. Они собирались подорвать их в трех местах, где всегда отмечается большое скопление народа.

Одним из таких мест был выбран храм Святого Семейства — известная своей архитектурой католическая церковь в Барселоне, строящаяся на частные пожертвования с 1882 года.

Она является знаменитым проектом Антонио Гауди. Храм является символом города и христианской религии.

Согласно информации издания, фургоны со взрывчаткой хранились в здании в муниципалитете Альканар на территории Каталонии. По данным газеты, террористы намеревались нанести как можно больший урон своими атаками.

При этом улица Рамбла, где в итоге и произошел теракт с наездом фургона на толпу пешеходов, также входила в этот список. Третий объект террористов не указывается, лишь сообщается, что, по предварительным данным, атаку планировалось совершить в портовой части города.

Вечером 17 августа фургон въехал в толпу людей в центре Барселоны, в ночь на 18 августа полиция провела рейды в Камбрильсе. Всего 14 человек погибли, более 130 пострадали.