Мы поддерживаем призыв Генерального Секретаря ООН под заголовком "гражданские лица не должны быть мишенью в конфликтах" - Хикмет Гаджиев

2017-08-20 00:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Мы поддерживаем призыв Генерального Секретаря ООН под заголовком "гражданские лица не должны быть мишенью в конфликтах" (civilians in conflicts are #NotATarget) в связи с всемирным гуманитарным днем 19 августа. Азербайджан является одним из государств, который больше всего страдает от превращения в мишень гражданских лиц в армяно-азербайджанском конфликте. Об этом в субботу заявил глава Пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев в связи с всемирным гуманитарным днем.



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