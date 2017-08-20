Организатором теракта в Испании был имам города Риполь

2017-08-20 01:48 | www.apa.az | 3

Имам мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона) марокканец Абдельбаки эс-Сати был главным организатором терактов в Испании. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета el País.

Как сообщает издание, полиция утром в субботу проводила обыски в его доме. Полиция не исключает, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов. Если бы не этот случайный взрыв, жертв терактов было бы намного больше, пишет газета.

По данным el País, Имам уехал из своей квартиры в Риполе в начале июня, как раз в тот момент, когда террористы обосновались в заброшенном доме в Альканаре.

Соседи отзываются о эс-Сати как о сдержанном человеке, который пытался не привлекать к себе внимания. Ему так и не удалось интегрироваться в местную мусульманскую общину. Около 500 из десяти тысяч жителей этого городка, где все друг друга знают, – мусульмане, говорится в статье.

Некоторое время он провел в тюрьме в провинции Кастельон, куда попал за нарушение миграционного законодательства и откуда его выпустили в 2012 году. Якобы в этой тюрьме, сообщает el País, он познакомился с террористами, организовавшими взрывы на мадридском вокзале Аточа 11 марта 2004 года, в ходе которых погиб 191 человек. С 2015 года он стал имамом мечети Риполя, преподавал арабский детям.

Именно из Риполя большинство молодых людей, входивших в террористическую ячейку, в том числе братья Дрисс и Мусса Укабир, Мохаммед Хичами и Юнес Абуякуб, которые входили в террористическую ячейку. Еще один участник – Саид Алаа жил в Рибес де Фреснер, расположенном в 10 километрах.

По официальным данным, в результате терактов в Испании 17 августа погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.