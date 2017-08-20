В Бостоне на митинге за свободу слова задержали 27 человек

2017-08-20 02:27 | www.apa.az | 3

В ходе митинга за свободу слова, прошедшего в американском Бостоне, были задержаны 27 человек. Как передает Газета.ру, об этом сообщает Boston Globe со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

По его словам, задержания были проведены по факту хулиганства и других нарушений. Он добавил, что «ряд людей задержали из-за небольших конфронтаций».

Порядок в ходе манифестаций в Бостоне обеспечивали более 500 офицеров полиции.