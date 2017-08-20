В Петербурге водитель сбил пешеходов

2017-08-20 03:11 | www.trend.az | 4

Женщина погибла, три человека пострадали в Петербурге после того, как в них врезался водитель иномарки, передает РИА Новости со ссылкой на сайт ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Петербурга.

"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель задержан", - говорится в сообщении.