Президент Ильхам Алиев: «С новым подходом мы добьемся роста продуктивности в сельском хозяйстве»

2017-08-20 03:18 | www.apa.az | 3

“Сельскохозяйственная лаборатория и Центр искусственного осеменения имеют очень большое значение для развития сельского хозяйства. Продемонстрированные мне сейчас оборудование, возможности дают основание говорить, что с новым подходом мы добьемся роста продуктивности в сельском хозяйстве. Потому что стоящая перед нами основная задача состоит в повышении урожайности с использованием имеющегося земельного фонда». Как передает АПА, об этом на церемонии открытия указанных объектов в Гёйгёле на встрече с представителями общественности района заявил президента Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, семеноводческая, ветеринарная и агрохимическая лаборатории позволят достигнуть этой цели, так как фермеры, бизнесмены, крестьяне будут уже знать какие семена надо использовать, какие агротехнические меры необходимо принимать, на каком земельном участке какие удобрения нужно использовать: «Вопросы продовольственной безопасности также будут обеспечиваться посредством этих лабораторий. Такие лаборатории создаются в 12 регионах. На самом деле, это начало нового этапа в развитии сельского хозяйства, поворотная точка. Потому что после этого сельское хозяйство в Азербайджане будет развиваться на научных основах, и, таким образом, мы добьемся роста урожайности. Так как территория Азербайджана, конечно, не позволяет, чтобы мы привлекали в оборот новые посевные участки в большом объеме. Хотя мы делаем это, особенно в результате мелиоративных мероприятий».

Президент отметил, что сдача в эксплуатацию Центра искусственного осеменения также приведет к серьезному росту в животноводстве: «Уверен, что в результате деятельности этого центра в течение нескольких лет порода крупного рогатого скота в Азербайджане постепенно улучшится. Таким образом, повысится продуктивность, будет развиваться молоководство, увеличится и производство мяса. В настоящее время мы экспортируем как мясо, так и молоко. Считаю, что это историческое достижение. Потому что в предыдущие годы мы очень зависели от импорта. Сейчас мы устраняем эту зависимость. Правда, мы не обеспечиваем себя полностью молочной продукцией, также и импортируем, однако начали и экспортировать. Наша продукция очень качественная и высоко ценится на зарубежных рынках. Но мы должны сделать так, чтобы полностью обеспечить себя молочной продукцией и повысить наш экспортный потенциал. В результате деятельности Центра искусственного осеменения мы за несколько лет добьемся этого».

Глава государства отметил, что в настоящее время сельское хозяйство является приоритетной для правительства отраслью: «За последние годы в области сельского хозяйства проделана очень большая работа. И в растениеводстве, и в животноводстве, в целом, в сельском хозяйстве обеспечивается рост. За шесть месяцев этого года экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 40 процентов. Это стало возможным в результате проделанной работы. В настоящее время создается около 40 новых агропарков. Разумеется, в результате деятельности этих агропарков мы повысим производство».

Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионах устраняется проблема безработицы: «Восстанавливаются, возрождаются традиционные для нас отрасли сельского хозяйства. Хлопководство. В течение двух последних лет мы добились, можно сказать, почти десятикратного роста в хлопководстве. Сейчас тысячи, десятки тысячи людей работают и получают заработную плату. Мы восстанавливаем и табаководство, и шелководство.

Экспортный потенциал нашей сельскохозяйственной продукции разносторонний. Это наше большое счастье. Потому что у нас 9 климатических зон. У нас есть и фрукты, овощи, и табак, хлопок, виноград, спиртные напитки, фундук, миндаль, чай, цитрусовые, то есть все. Просто мы должны правильно использовать эти природные возможности, используем и за последние годы в области сельского хозяйства есть очень большое развитие. Восстановив сейчас традиционные отрасли, мы создадим еще больший потенциал».