Король Марокко помиловал более 400 осужденных за терроризм

2017-08-20 03:35 | www.apa.az | 4

Король Марокко Мухаммед VI помиловал более 400 человек, осужденных за террористические действия. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на марокканское министерство юстиции.

Сообщение о помиловании поступило накануне 64-й годовщины дня революции в Марокко. Осужденные "официально выразили свою приверженность непреложным ценностям нации и национальным институтам, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее поведение в тюрьме", говорится в сообщении министерства.

В конце июля король помиловал почти 1200 человек, помещенных под арест за участие в протестах на севере страны.