Король Марокко помиловал более 400 осужденных за терроризм
2017-08-20 03:58 | www.trend.az | 4
Король Марокко Мухаммед VI помиловал более 400 человек, осужденных за террористические действия, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Сообщение о помиловании поступило накануне 64-й годовщины дня революции в Марокко.
Осужденные "официально выразили свою приверженность непреложным ценностям нации и национальным институтам, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее поведение в тюрьме", говорится в сообщении министерства.
В конце июля король помиловал почти 1200 человек, помещенных под арест за участие в протестах на севере страны.