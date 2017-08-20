Эрдоган вновь обратился к турецкой диаспоре Европы

2017-08-20 05:02 | www.trend.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь обратился к турецкой диаспоре Европы, призвав соотечественников не поддерживать на выборах партии, пытающиеся заработать политические дивиденды на антитурецкой риторике, передает Анадолу.

Выступая на митинге в провинции Денизли, глава государства привлек внимание к критике ряда европейских политиков в свой адрес. «Безусловно, ряд кругов выразили обеспокоенность в связи с моим обращением к турецкой общине Германии. Сегодня я вновь обращаюсь к туркам, проживающим в Европе: воспользуйтесь своим избирательным правом в наилучшей форме и преподайте им хороший урок», - сказал Эрдоган.

Глава государства обрушился с критикой на главу МИД Германии Зигмара Габриэля: «Кто ты такой, чтобы обращаться к президенту Турции. Тебе пристало говорить с главой МИД. Знай себе место!».

Президент Турции также привлек внимание к позиции германских властей, игнорирующих требование Анкары по выдаче лиц, причастных к террористической деятельности.

«Я лично передал канцлеру Германии Ангеле Меркель досье на 4500 террористов, однако все досье все еще находятся на рассмотрении германских инстанций. В ответ Берлин требует от нас выдачи двух-трех террористов. Не обессудьте. В Турции, также как и в Германии, действует судебная система», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что в Европе взяли за привычку угрожать Анкаре, используя любые предлоги, включая тему Таможенного союза.

«Как будто Турция – страна, получающая от ЕС сотни миллиардов евро в качестве безвозмездной поддержки. Если взвесить все "за" и "против" отношений Турции с ЕС, то по вопросу принятия в состав ЕС, Анкара находится в проигрыше, а в контексте экономических связей – стороны получают обоюдную выгоду», - сказал Эрдоган, подчеркнув при этом, что Турция нуждается в Таможенном союзе с ЕС ровно настолько, насколько в этом нуждаются сами страны Евросоюза.

Глава государства указал, что европейские страны, не выполнившие обещаний, данных ранее Анкаре, сегодня пытаются угрожать Турции. «Это - показатель краха Евросоюза, если ценности ЕС вообще еще сохранились», - констатировал президент.

Эрдоган также привлек внимание к двойным стандартам ряда европейских стран по вопросу борьбы с терроризмом. «Ряд стран Европы, где свободно действуют представители самых различных террористических структур, в том числе течения Фетуллаха Гюлена, РКК и DHKP-C, не поддерживают усилия Анкары по борьбе с терроризмом. Тем самым они вредят самим себе. Надеемся, что структуры Евросоюза и разумные члены сообщества не допустят подобной ошибки», - добавил президент.

«Турция – крупный партнер, потеря которого станет невосполнимой потерей. Никто не вправе принижать значимость Анкары», - сказал Эрдоган.