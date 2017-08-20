Раввин Барселоны призвал евреев уезжать из Испании

2017-08-20 06:03 | www.apa.az | 3

Раввин Барселоны Меир Бар-Хен обратился к евреям Испании с призывом покинуть страну. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам раввина, Испания стала «центром исламского террора для всей Европы».

Он добавил, что испанские евреи должны уехать из страны вовремя. Он также резко раскритиковал политиков и общественные организации, не предпринявших решительных мер борьбы с терроризмом.