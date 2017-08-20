Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

2017-08-20 06:19 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин проведут встречу в Сочи 23 августа. Как передает Газета.ру, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

По предварительным данным, стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

В канцелярии добавили, что лидеры регулярно встречались в течение последних двух лет, в том числе во избежание конфронтации между российскими и израильскими ВВС.