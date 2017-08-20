В Далласе более двух тысяч человек вышли на протесты против расизма

2017-08-20 08:21 | www.trend.az | 2

Порядка 2,3 тысячи человек в техасском Далласе вышли на демонстрацию против расизма и радикальных течений, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS Local.



На место проведения манифестации привлечены дополнительные силы полиции. Правоохранителям пришлось разнимать протестующих и их оппонентов. Конный патруль не дает демонстрантам подойти к памятнику конфедератам.

Сообщается, что люди вышли на улицы города в связи с недавними событиями в Шарлоттсвилле. Они выступают против расизма, неонацизма, крайне правых течений.

В субботу, 12 августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.