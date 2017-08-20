Армия Ирака пошла в наступление на город Таль-Афар

2017-08-20 09:29 | www.apa.az | 3

Армия Ирака начала наступательную операцию на последний крупный город в стране, занятый боевиками группировки "Исламское государство".

Как передает АПА со ссылкой на BBC, о начале наступления объявил премьер-министр Хайдер аль-Абади.

Он заявил, что у джихадистов есть выбор между капитуляцией и смертью.

Таль-Афар был занят боевиками в 2014 году. Он находится на прямом пути между Мосулом и сирийской границей. Под контролем террористов еще остаются некоторые иракские города.

По информации иракских военных, в Таль-Афаре остались от полутора до двух тысяч боевиков с семьями.