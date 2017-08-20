Последние новости с линии фронта

2017-08-20 09:38 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 127 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Ферехли Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.