Азербайджан выделил на строительство грузинского участка БТК почти $632 млн

2017-08-20 09:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С начала финансирования Государственным нефтяным фондом Азербайджана (SOFAZ) проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) было выделено 631,79 миллиона долларов (по данным на первое июля 2017 года), говорится в сообщении, размещенном на сайте SOFAZ.

В соответствии с соглашением, подписанным между правительствами Азербайджана и Грузии, средства через Международный банк Азербайджана были перечислены ООО "Железная дорога Марабда-Карцахи", созданному для проектирования, строительства, реабилитации, реконструкции и эксплуатации железнодорожного участка Марабда-граница с Турцией и соответствующих инфраструктурных объектов.

Как говорится в сообщении, в первом полугодии на реализацию проекта из SOFAZ было выделено 1,56 миллиона долларов.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Ее ввод в эксплуатацию запланирован осенью 2017 года.

Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

Азербайджан для строительства грузинского участка выделил кредит на сумму 775 миллионов долларов. Финансирование данного проекта Госнефтефондом осуществляется согласно указу Президента Азербайджана "О претворении в жизнь мероприятий по проекту Баку-Тбилиси-Карс" от 21 февраля 2007 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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