В Петербурге автомобиль въехал в толпу людей: Есть жертвы

2017-08-20 09:49 | www.oxu.az | 5

Женщина погибла, три человека пострадали в Петербурге после того, как в них врезался водитель иномарки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Петербурга.

«Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель задержан», – говорится в сообщении.

A.M.