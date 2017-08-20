Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гядабейский район

2017-08-20 10:08 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ -В воскресенье Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гядабейский район.

Глава государства посетил возведенный в центре города Гядабей памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гядабейского района Рамиз Едияров проинформировал Президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проводимых вокруг памятника и в районе.