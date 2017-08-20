В Туркменистане состоится встреча руководителей портов Прикаспийских стран

2017-08-20 10:25 | www.apa.az | 3

Пятистороннее заседание руководителей портов Прикаспийских государств состоится в Национальной туристической зоне “Аваза” 13-14 октября этого года.

Как передает АПА, об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана в ходе встречи обсудят вопросы сотрудничества в области судоходства, морских грузовых перевозок, обеспечения безопасности мореплавания, наращивания потенциала каспийских портов, в том числе за счёт модернизации производственной инфраструктуры, технического перевооружения и внедрения современных технологий в сферу обслуживания судов.

Ежегодные совместные заседания руководителей портов прикаспийских государств проводятся с 2009 года в одном из портов Каспийского моря. Седьмое совместное пятистороннее заседание состоялось в 2015 году в иранском порту Амирабад, на котором и было принято решение о проведении очередного встречи в Туркменистане.