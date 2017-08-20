Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гядабейского лимонадного завода
2017-08-20 10:56 | www.apa.az | 4
20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии лимонадного завода ООО «Гядабейские минеральные воды».
Как сообщает АПА, глава государства ознакомился с предприятием.
Было сообщено, что продукция, выпускаемая функционирующим с 2010 года Гядабейским заводом минеральных вод, не только поставляется на внутренний рынок, но и экспортируется в Россию и Бахрейн. В ближайшее время планируется начать экспорт продукции еще в несколько стран.
Было отмечено, что на предприятии работает около 120 человек. При строительстве завода были использованы льготные кредиты, предоставленные государством.
Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.