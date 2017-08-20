Ильхам Алиев в Гядабейском районе – ОБНОВЛЕНО

2017-08-20 10:52 | www.oxu.az | 5

20 августа Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии лимонадного завода ООО «Гядабейские минеральные воды».

Как передает Oxu.Az, глава государства ознакомился с предприятием.

Было сообщено, что продукция, выпускаемая функционирующим с 2010 года Гядабейским заводом минеральных вод, не только поставляется на внутренний рынок, но и экспортируется в Россию и Бахрейн. В ближайшее время планируется начать экспорт продукции еще в несколько стран.

Было отмечено, что на предприятии работает около 120 человек. При строительстве завода были использованы льготные кредиты, предоставленные государством.

Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.

10:43

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гядабейский район.

Как сообщает Oxu.Az, глава государства посетил возведенный в центре города Гядабей памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гядабейского района Рамиз Едияров проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в районе в последние годы, реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построено много объектов социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия.

A.M.