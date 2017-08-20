Гражданин США обвинен в переправке наркотиков на беспилотнике

2017-08-20 10:56 | www.trend.az | 4

Хорхе Эдвин Ривера, 25-летний гражданин США многократно переправлял наркотики через границу с Мексикой, пользуясь беспилотным летательным аппаратом, передает "Интерфакс" со ссылкой на The Telegraph.

Ривера не менее пяти раз с марта текущего года перевозил метамфетамин через границу. Пограничная служба обнаружила беспилотник 8 августа и отследила место его посадки. Выяснилось, что Ривера запускал его примерно в двух километрах от границы. Он прикреплял ланчбокс с наркотиком к аппарату. Таким образом он мог перевезти до шести килограммов за один раз.