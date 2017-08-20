Пятилетнего мальчика поблагодарили в NASA за чертежи ракеты

2017-08-20 11:29 | www.oxu.az | 2

Пятилетнему Хилтону Идрису ответили из космического агентства NASA, после того как мальчик отправил туда трогательное письмо с чертежами межпланетной ракеты.

Ранее мальчик отправил в агентство свои рисунки и попросил поскорее сконструировать по ним ракету, которая будет лететь быстрее всех, добавив, что он давно мечтает стать настоящим космонавтом.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет «Комсомольская правда».

«НАСА, я направил вам письмо, чтобы сообщить о том, что ракета для вас почти готова. Пожалуйста, постройте ее по моему рисунку», – написал пятилетний мальчик.

Его отец Хилтон Джамал рассказал, что получив ответ сын чуть не сошел с ума от радости, читая письмо из NASA, в котором ученые поблагодарили Хилтона за «выдающийся» дизайн летательного аппарата.

Ранее девятилетний американец Джек Дэвис прислал резюме на вакансию офицера планетарной защиты, которую открыли в NASA.

Директор департамента планетарных наук NASA Джеймс Грин ответил на письмо мальчика и посоветовал ему усердно учиться и преуспевать в школе.

A.M.