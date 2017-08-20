Прогноз погоды на понедельник

2017-08-20 12:23 | www.oxu.az | 4

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на trend, об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в воскресенье.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами усиливающийся восточный ветер.

Ночью - 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 14-19, днем - 23-28 градусов тепла.

A.M.