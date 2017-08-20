Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой электрической подстанции “Гядабей”
2017-08-20 12:32 | www.apa.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии новой электрической подстанции "Гядабей" мощностью 110/35/10 киловольт.
Как передает АПА, председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Баба Рзаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на новой подстанции.
На новой подстанции созданы фотостенды, посвященные заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в развитии электроэнергетики в стране.
Глава государства ввел в действие подстанцию.
В завершении было сделано фото на память.