В России трагически погиб советник министра

2017-08-20 12:39 | www.oxu.az | 5

Сайт министерства здравоохранения России сообщил о гибели советника министра 41-летнего Игоря Ланского. Соболезнования родным и близким выразила лично министр Вероника Скворцова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Сайт министерства здравоохранения России, названа причина смерти.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской», - появилась вечером в субботу запись на сайте ведомства.

В министерства сообщили, что смерть 41-летнего Ланского наступила в результате несчастного случая 18 августа. При этом телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на знакомых советника сообщил, что он отдыхал в Ялте, попал в непогоду и погиб в результате удара молнии.

Ланской был известен еще по своей работе в медиа-отрасли, в частности в РБК на позициях старшего вице-президента, директора по инвестициям и первого вице-президента, а также Управляющего партнера направления стратегических коммуникаций группы компаний «РосБизнесКонсалтинг».

В Минздрав на должность советника министра он пришел в сентябре 2013 года и стал курировать вопросы туризма, науки, инноваций и общественного здоровья.

A.M.