Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта обеспечения города Гядабей питьевой водой

2017-08-20 13:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии проекта обеспечения города Гядабей питьевой водой.

Вначале глава государства встретился с представителями общественности Гядабейского района.

Выступившие от имени общественности района Малахат Алиева и Тофиг Мирзаев выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и заботу.

Президент Ильхам Алиев ознакомился со стендами, отражающими технико-экономические показатели проделанных работ по проекту "Реконструкции системы обеспечения питьевой водой и канализации города Гядабей".

Председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в Гядабее впервые была создана система канализации.

Глава государства нажал кнопку, означающую введение в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой города Гядабей.

В заключение была сделана фотография на память.