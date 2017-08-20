Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Шамкирский район

2017-08-20 13:13 | www.apa.az | 3

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шамкирский район.

Как сообщает АПА, глава государства посетил возведенный в центре города Шамкир памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проводимых на территории, где расположен памятник, и в районе. Было сообщено, что в последние годы в Шамкире реализован ряд важных социально-инфраструктурных объектов, в районе проделана широкомасштабная созидательная работа, созданы новые места отдыха, проведено озеленение.