Парламент Ирана отклонил кандидатуру министра энергетики

2017-08-20 13:21 | www.apa.az | 4

Иранские парламентарии одобрили все выдвинутые президентом Хасаном Роухани кандидатуры на посты в новом составе правительства страны за исключением главы министерства энергетики.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал Press TV.

Хабиболла Битараф, выдвинутый на должность министра энергетики, не смог заручиться поддержкой законодателей.

Свои посты в новом кабинете сохранили министр нефти Бижан Зангане и глава МИД Мохаммад Джавад Зариф. На пост главы министерства обороны был утвержден Амир Хатами, ранее занимавший должность заместителя министра.

Выборы президента прошли в Иране 19 мая. Власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах. Его главный соперник — экс-генпрокурор Ибрахим Раиси набрал порядка 38% голосов избирателей.