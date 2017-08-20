Чемпиона мира по пауэрлифтингу до смерти забили в Хабаровске – ВИДЕО

2017-08-20 13:27 | www.oxu.az | 4

Чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрея Драчева убили в Хабаровске.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, спортсмен поддался на провокацию нетрезвого хулигана в одном из кафе города, после чего появилась группа молодых людей, которые жестоко избили Драчева. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

В полиции отказались комментировать инцидент.

A.M.