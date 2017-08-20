Президент Ильхам Алиев ознакомился в Шамкире с условиями, созданными в капитально реконструированном Историко-краеведческом музее

2017-08-20 14:10 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье ознакомился в Шамкире с условиями, созданными в капитально реконструированном Историко-краеведческом музее.

Как передает АПА, глава государства был проинформирован о том, что работы по капитальному ремонту и реконструкции музея начались в апреле 2015 года.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в музее после реконструкции, и экспонатами.