Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии шамкирского центра автоматического управления и контроля ОАО «Азеришыг»

2017-08-20 14:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии шамкирского центра автоматического управления и контроля Открытого акционерного общества «Азеришыг».

Вначале глава государства разрезал ленту в знак открытия здания центра.

Председатель ОАО «Азеришыг» Баба Рзаев проинформировал главу государства о центре.

Также Президенту Ильхаму Алиеву был представлен первый в республике проект автоматического управления и контроля сети низкого напряжения на 10/0,4 kV.

Глава государства ввел в эксплуатацию систему.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о работах, проделанных в последние годы в электросети Шамкира.